Arresto cardiaco: la rianimazione salva la vita

L’arresto cardiaco improvviso è una delle principali cause di morte nel mondo. Spesso avviene al di fuori di strutture ospedaliere, in ambienti pubblici o privati, dove la presenza di persone formate alla rianimazione cardiopolmonare (rcp) può fare una differenza vitale. Eseguire una rianimazione immediata può mantenere il flusso di sangue al cervello e agli organi vitali fino all’arrivo dei soccorsi, migliorando così le possibilità di sopravvivenza. In caso di arresto cardiaco improvviso, i primi minuti sono cruciali e una corretta esecuzione della rianimazione può aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza.

Oggi si celebra il “World restart a heart day”, giornata mondiale di sensibilizzazione sull’arresto cardiaco istituita dall’International liaison committee on resuscitation, per ricordare a tutti l’importanza della rcp, semplici ma specifiche manovre in grado di salvare una Vita. Ovunque nel mondo molteplici iniziative mirano a suscitare in ogni cittadino la consapevolezza e l’importanza delle proprie mani in quanto veri strumenti capaci di salvare una vita, ma anche l’importanza delle azioni di prevenzione primaria e secondaria del soffocamento da cibo, soprattutto in età pediatrica.

In Sicilia particolare attenzione all’evento viene data in provincia di Messina dove l’Asp partecipa con una campagna di sensibilizzazione e la programmazione di attività di informazione, formazione e promozione della salute che prenderanno il via entro la fine del 2024 e saranno destinate sia a docenti e genitori, per quanto riguarda l’età evolutiva, sia a caregiver e operatori delle case di riposo, nell’ambito del più vasto tema della prevenzione degli incidenti domestici per la popolazione anziana.

Ci si avvarrà del contributo di esperti a livello nazionale, che attraverso webinar online e appositi materiali divulgativi, saranno in grado di fornire a un pubblico vasto quella prevenzione primaria di base necessaria a contrastare le morti evitabili per soffocamento, dimostrando come sia possibile aumentare la probabilità che un numero sempre maggiore di vite vengano salvate, se un numero sempre maggiore di persone sono in grado di eseguire poche semplici indicazioni. Anche il comitato Croce rossa di Roccalumera e Taormina si unisce all’iniziativa organizzando nella città di S. Teresa di Riva due appuntamenti: dalle 9 alle 12 in piazza Municipio, un gazebo con postazioni salvavita, un’attività svolta in collaborazione con l’Istituto superiore Camini-Trimarchi. Dalle 17.30 alle 19.30 al Palazzo della Cultura-Villa Crisafulli Ragno, invece, la Croce rossa italiana parteciperà alla giornata di informazione e formazione sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica, proposta dall’amministrazione comunale: i volontari terranno una lezione teorica sulle manovre salva vita e consentiranno di effettuare una prova pratica a tutti i cittadini.