Toscano: “O vinci o impari”

“Sapevo che sarebbe stata una partita complicata e noi ce la siamo complicata ulteriormente”. Così Domenico Toscano ai microfoni di Diretta Stadio, su Telecolor, commentando lo scivolone del Catania che ha perso al Massimino col Latina 1-0. “E’ una squadra che è venuta qua per chiudere bene gli spazi e noi non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni – ha detto Toscano -. Sotto il profilo dell’impatto fisico e della determinazione loro hanno fatto sicuramente qualcosa in più. Sono schiaffi dai quali bisogna imparare. O vinci o impari. Così come resettiamo le vittorie, adesso facciamo lo stesso con le sconfitte. Ci rimbocchiamo le maniche e ci rimettiamo a lavorare”.

Toscano sottolinea anche le qualità dell’avversario: “Il Latina era motivato dal cambio di allenatore, inoltre ha un organico che non rispecchia affatto la posizione in classifica. Prima del gol abbiamo avuto qualche occasione, poi abbiamo perso lucidità, i ragazzi in campo sono diventati frenetici, ognuno voleva risolvere da solo la partita”. Sulla scelta di Bethers in porta ha aggiunto: “L’ho visto meglio in settimana, più voglioso e determinato. Il cambio di D’Andrea? Ha preso un colpo al fianco e mi ha chiesto di uscire alla fine del primo tempo”.