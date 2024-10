Catania, passo indietro

Al Massimino succede quello che non ti aspetti. Il Catania incappa nella peggiore prestazione dell’anno e il Latina, reduce da quattro sconfitte consecutive e bravo a imbrigliare i rossazzurri porta a casa i tre punti. Toscano ripropone Bethers in porta. Carpani ritorna dal primo minuto a centrocampo. Inglese e D’Andrea davanti.

Proprio l’ex Cerignola si fa vivo per primo con una girata di destro centrale su cross di Ierardi. Ma si vede subito che è una partita complicata per i rossazzurri. Boscaglia, appena arrivato sulla panchina laziale al posto di Padalino, disegna la sua squadra secondo un 5-3-2 molto difensivo, praticamente a specchio rispetto agli etnei, che faticano. Nel corso del primo tempo solo un’altra vera occasione con D’Andrea che da posizione molto favorevole riesce a solo a sfiorare, ma non a indirizzare verso la porta, un cross di Guglielmotti. Da segnalare le proteste rossazzurre per una gomitata che raggiunge Inglese in area.

A inizio ripresa, Toscano inserisce Stoppa per D’Andrea, toccato duro durante la prima frazione, e Lunetta per Anastasio. Proprio Lunetta favorisce con un errore in impostazione il tiro di Petermann che trova sulla sua strada un grande Bethers, pronto a deviare in angolo. Il Catania alza la pressione e per due volte Inglese va in rete, ma è in fuorigioco. La partita resta complicata e gli etnei ci mettono del loro: Di Gennaro è indeciso fra stop e rinvio, sbaglia e favorisce l’incursione di Ercolano che porta in vantaggio il Latina: 0-1. Entrano Montalto e Quaini, ma trovare gli spazi è ancora più difficile. Si prova a sfruttare i calci piazzati, ma Castellini di testa manda alto sugli sviluppi di un angolo. I rossazzurri si lamentano per un contatto in area fra Di Renzo e Stoppa però nel recupero è ancora Bethers a dover respingere un tiro di Saccani. Il Latina porta a casa l’intera posta in palio contro un Catania che fa un deciso passo indietro.