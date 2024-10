Niente soldi? E lui danneggiava le auto

CATANIA – Danneggiava le macchine parcheggiate dai dipendenti dei negozi che non lo pagavano. Diversi gli episodi di violenza dei quali è stato protagonista a Catania un posteggiatore straniero di 42 anni che presidiava il quartiere di San Berillo: l’ultimo è avvenuto nei giorni scorsi quando ha sferrato calci alla portiera dell’auto di una cassiera di un locale di ristorazione; prima ha gettato il cibo appena ricevuto contro la dipendente e i clienti in sala, quindi è riuscito a individuare la macchina della cassiera per poi provocare un foro sulla portiera.

Tutte le vittime degli “attentati” hanno presentato denuncia alla polizia. Già in passato il posteggiatore si era reso responsabile di minacce e danneggiamento di auto, con atteggiamenti particolarmente aggressivi. Per questo era stato sottoposto all’obbligo di firma al commissariato. In più circostanze non si era presentato, ma non solo: è tornato nelle strade e nelle piazze del centro storico per continuare a molestare gli automobilisti. Così è passato dall’obbligo di firma al carcere.