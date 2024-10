Minaccia l’ex su Tik Tok e tenta di speronarla

PACHINO (SIRACUSA) – I carabinieri di Pachino hanno sottoposto agli arresti domiciliari un tunisino di 47 anni per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, nonostante dallo scorso giugno fosse sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima, con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico, per gli stessi reati, avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni imposte minacciando la donna sulla piattaforma social Tik Tok. Avrebbe anche tentato di speronare l’auto sulla quale lei viaggiava. Le indagini dei carabinieri di Pachino hanno permesso alla Procura di Siracusa di chiedere, e ottenere, un aggravamento della misura cautelare con gli arresti domiciliari.