Migliori vini: Gambero Rosso premia 2 siciliani

Ci sono due vini siciliani tra i 52 inseriti per la prima volta dal Gambero Rosso ne La Guida Vini d’Italia 2025, che ne premia in totale 498 con i “Tre bicchieri”. I debuttanti provenienti dall’Isola sono Feudo Arancio Sicilia Hedonis Ris. 2022, prodotto a Sambuca di Sicilia e Acate, e Francesco Intorcia Heritage Marsala Vergine Secco Tino n. 8 2004.

“Il lavoro che sta dietro alla guida è immane”, commenta Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso. “Sono orgoglioso di un team di quasi 70 esperti. Mai come in questo momento è urgente raccontare la bellezza condensata in un buon bicchiere di vino. Non parliamo solo di territorio, paesaggio e valore umano ma di un vero e proprio stile di vita: uno sguardo curioso sul mondo. Dopo aver assaggiato quasi 40 mila campioni siamo in grado di scattare una foto ad alta risoluzione del mondo del vino italiano”.