Fuggono all’alt: furgone e scooter erano rubati

ACIREALE (CATANIA) – Nei giorni scorsi ad Acireale la polizia ha recuperato e riconsegnato ai proprietari tre mezzi rubati. Durante il servizio di pattugliamento con la volante, gli agenti in via Lazzaretto hanno intimato l’alt a un furgone con due persone a bordo. Il conducente ha però accelerato e ha dato inizio a una spericolata fuga per le strade del centro, imboccando alcune vie in controsenso ad alta velocità ed effettuando manovre pericolose. In via Verga i due uomini hanno abbandonato il furgone e sono riusciti a dileguarsi a piedi. Gli agenti hanno perquisito il veicolo abbandonato trovando due scooter, i quali erano stati rubati, poco prima, ad Acireale, in corso Sicilia. Inoltre, si è scoperto che anche il furgone utilizzato per commettere il furto era stato rubato qualche ora prima a Biancavilla.