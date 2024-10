Le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita contro la Turris, in programma giovedì alle 20.45 (su Telecolor, dalle 20.15, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Liguori, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva venerdì alle 22.15, dopo Corner).

“Quando si avvia la costruzione di qualcosa dalle fondamenta – osserva Toscano – partite come quelle di domenica scorsa fanno parte del percorso. Devono servire a capire in cosa migliorare. La squadra l’ha capito, è stata molto autocritica. Mi aspetto una risposta dal punto di vista dell’atteggiamento, della concentrazione. Tornare in campo subito è un vantaggio: non stacchi la spina, rimani focalizzato sull’impegno ravvicinato. E’ un’occasione per riscattarsi subito”.

“La Turris – prosegue l’allenatore rossazzurro – è una squadra molto dinamica e verticale, forte sulle seconde palle. Sul proprio campo trova quei vantaggi che un terreno sintetico può garantire, ma noi a prescindere da tutto dobbiamo essere il Catania, un gruppo con un’anima, concentrato, attento”.

Complici anche gli impegni ravvicinati, sono previste diverse novità in formazione. In pole per una maglia da titolare Quaini, Luperini, Lunetta e Stoppa.