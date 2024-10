MESSINA – Una donna di 89 anni è morta nella notte al Policlinico dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale scontrandosi con la sua auto Matiz con un autocarro Renault ieri pomeriggio a Messina, sulla statale 113, in località Ortoliuzzo. In un primo momento la donna era stata trasportata all’ospedale Piemonte, ma dopo l’aggravarsi delle condizioni è stata trasferita al Policlinico universitario.