Mattarella al Trofeo Coni: in 4500 a Catania

Le campionesse olimpioniche di spada, le catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Senato Ignazio La Russa, hanno acceso a Catania il tripode della nona edizione estiva del Trofeo Coni, la più grande manifestazione sportiva under 14 d’Italia. Analoga cerimonia si è svolta a Palermo. Al Trofeo Coni prendono parte 4.500 partecipanti tra atleti e tecnici, mai così tanti, in rappresentanza dei 21 comitati regionali. Tra le 39 Federazioni sportive nazionali e le cinque discipline sportive associate, record anche questo, in questa edizione sarà la prima volta al Trofeo Coni per biliardo, bowling e, come disciplina dimostrativa, il cricket, che farà parte del programma olimpico di Los Angeles 2028.