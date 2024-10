Eurofighter caduto, indagati due ufficiali

TRAPANI – Ci sono due indagati per la morte del pilota del 37esimo Stormo di Birgi, Antonio Fabio Altruda, 33 anni, originario di Caserta, precipitato il 13 dicembre 2022 con il suo caccia Eurofighter a poca distanza dalla base militare trapanese. Sono il maggiore Andrea Maida, pilota capo formazione del volo di trasferimento del velivolo e il colonnello Daniele Donati, ex comandante del 37esimo Stormo. Il procuratore Gabriele Paci e il sostituto Antonella Trainito della Procura di Trapani ha richiesto l’incidente probatorio che mira ad accertare le cause dell’incidente, lo stato di efficienza dell’aeromobile e altre circostanze che hanno condotto all’incidente “indipendenti dalla condotta del pilota”. I genitori del pilota avevano presentato una denuncia alla Procura di Trapani e alla Procura militare di Napoli tramite l’avvocato Fabio Sammartano, sostenendo “la cattiva manutenzione del velivolo”.