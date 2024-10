Lunetta, è andata bene

E’ andata bene. Nessun infortunio serio per Gabriel Lunetta. L’esterno rossazzurro (foto Catania Fc Facebook), fermatosi dopo appena dieci minuti della partita in trasferta contro la Casertana, si è sottoposto a risonanza magnetica che ha escluso lesioni muscolari.

Semplice affaticamento, dunque, per Lunetta, a riposo in occasione dei primi due allenamenti settimanali. Toscano potrebbe decidere di risparmiare il giocatore in occasione della prossima partita, in casa contro l’Altamura, ma l’assenza di problemi seri al flessore esclude un’indisponibilità prolungata dell’ex Lecco, prezioso jolly.

Ci sarà ancora da attendere, invece, per De Rosa, il cui rientro dopo l’infortunio muscolare verrà posticipato. Restano out Di Tacchio, che rientrerà nel 2025, e Sturaro, per il quale sono state stimate almeno 6 settimane di stop.