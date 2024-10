Esplode batteria del telefono: muore famiglia

SIVIGLIA – L’esplosione della batteria di un telefono cellulare in carica è stato il fattore scatenante di un incendio in cui sono morte quattro persone di una stessa famiglia domenica a Guillena, località spagnola della provincia di Siviglia: è questa la conclusione delle indagini condotte dalla Guardia Civil e riportato dall’agenzia Efe e altri media. Come reso noto dai servizi d’emergenza locali, le fiamme sono divampate di primo mattino nella casa a due piani in cui viveva la famiglia. Tre dei suoi membri, ovvero marito, moglie e uno dei figli si trovavano all’interno, mentre un altro figlio è stato sorpreso dall’incendio già in corso mentre rincasava e ha tentato di soccorrere genitori e fratello, stando alla ricostruzione di testimoni: nessuno dei quattro si è salvato. Il cellulare la cui batteria è esplosa dando origine al tragico rogo era in carica nel piano di sotto della casa, poggiato su un divano, hanno fatto sapere gli inquirenti. Le vittime avevano 48, 52, 21 e 16 anni.