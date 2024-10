Lo accoltella e scappa, catturato a Catania

Un 37enne romeno è stato arrestato a Catania per tentato omicidio. Tutto è nato da una violenta lite tra connazionali a Palermo lo scorso 20 agosto, in una casa di via Montesanto, acuita presumibilmente dall’abuso di alcol: il 37enne con una lama di 25 centimetri ha sferrato una coltellata nella parte alta del torace, vicino alla spalla sinistra, poi è scappato. Il ferito, in evidente stato di shock e con copiosa perdita di sangue, è riuscito a chiedere aiuto ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Civico, mentre era in pericolo di vita.

Il suo connazionale è stato identificato rapidamente ed è scattata la caccia. Il 37enne con la propria famiglia aveva raggiunto Catania ed è stato catturato mentre era in attesa di salire a bordo di un pullman diretto in Romania. Per lui si sono aperte le porte del carcere etneo.