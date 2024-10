Cardellino rosso: beccato con gli uccellini

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Aci Catena hanno denunciato un 42enne catanese per cattura di esemplari di specie animali selvatiche protette. La pattuglia si è imbattuta in una Fiat Panda guidata da un 52 enne già noto che stava percorrendo la via Vittorio Emanuele. Vedendo le ruote sporche di fango fresco e avendo già denunciato il conducente in un’altra occasione perché appassionato di caccia alle specie animali protette, in particolare cardellini, hanno deciso di controllarlo.

Sin da subito è apparso molto agitato. Infatti nel portabagagli trasportava una gabbia con 35 cardellini, la cui cattura è severamente vietata dalla legge. L’uomo ha negato che quegli uccellini fossero i suoi, ma ciò non ha fatto altro che insospettire di più i militari, che a quel punto hanno deciso di perquisire anche la sua casa di Acireale. L’intuizione è stata premiata perché nella veranda della cucina hanno scovato altre 3 gabbie con dentro altri 15 ‘cardueli carduelis’, ovvero cardellini selvatici. Tutti i volatili, dopo essere stati sottoposti a visita veterinaria da personale dell’Asp di Catania, sono stati poi rimessi in libertà.