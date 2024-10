Lavoratori in nero nel ristorante “all you can eat”

CATANIA – La polizia di Catania ha effettuato un controllo in un ristorante asiatico con formula “all you can eat”, nella zona di Ognina. Non appena gli agenti hanno fatto ingresso nel parcheggio interno del ristorante, alcuni lavoratori hanno provato a fuggire dal retro, ma sono stati bloccati. Sono stati trovati cinque lavoratori in nero, i quali hanno tutti dichiarato di lavorare nel ristorante senza essere mai stati assunti con contratto. L’Ispettorato del Lavoro ha, quindi, comminato sanzioni per quasi 13.000 euro, sospendendo l’attività di ristorazione se entro tre giorni non verrà regolarizzata la posizione dei dipendenti.

I tecnici dello S.Pre.SAL (Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro) hanno riscontrato invece irregolarità in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, in particolar modo la mancanza di un parapetto a protezione di una zona accessibile ai lavoratori e la chiusura a chiave delle uscite di sicurezza. L’amministratore unico della società dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza, altrimenti verranno applicate multe per quasi 15.000 euro. Il controllo degli alimenti è invece avvenuto con esiti soddisfacenti poiché erano tutti forniti di tracciabilità e nessuna violazione è stata riscontrata per le condizioni igieniche.