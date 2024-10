La coppia catanese fregata dal cane

CATANIA – Marito e moglie con la droga in casa. Durante la perquisizione di un appartamento al settimo piano di un palazzo di corso Indipendenza i poliziotti di Catania hanno trovato oltre un chilogrammo di marijuana già suddivisa in piccole buste di plastica, pronte per essere immesse sul mercato della droga. Decisivo il fiuto del cane Maui. I controlli si sono poi spostati in un terreno di proprietà del marito, dove sono state individuate svariate piante di marijuana, di altezza variabile tra un metro e un metro e mezzo, pronte per essere raccolte. I due coniugi, entrambi cinquantenni, avevano dunque intrapreso una vera e propria attività di coltivazione. Per loro sono scattati gli arresti domiciliari.