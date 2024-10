CATANIA – Con trecento ospiti provenienti da tutta Italia distribuiti in cento eventi e un flusso di circa tredicimila partecipanti si è chiusa la quinta edizione del Catania Book Festival. Il pubblico è ulteriormente cresciuto rispetto al 2023, quando il tour del Premio Strega per la prima volta ha scelto Catania come prima città della promozione degli autori in gara. La mostra del fumettista Wallis, organizzata a fine agosto dal Festival e conclusasi alla vigilia degli incontri, ha permesso di finanziare una borsa di studio per un nuovo iscritto all’Accademia di Belle arti.

“È poi accaduto che decine di bambini abbiano partecipato ai laboratori creativi, mentre i genitori ascoltavano la linguista Vera Gheno e i fratelli più grandi la slam poetry di Lorenzo Maragoni – dice l’ideatore e direttore del festival Simone Dei Pieri -. Anche le scuole hanno partecipato molto attivamente dimostrando che per dialogare con i giovanissimi servono programmi e appuntamenti pensati su misura per loro. Le nostre sale scoppiavano di gente: questo dovrebbe portare sia i privati sia la politica a riflettere. Catania è, nonostante le sue evidenti difficoltà, ancora raggiante e potrebbe diventarlo molto di più”. La sesta edizione si terrà dal 24 al 27 aprile 2025.