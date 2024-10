Irregolarità in due locali in via Gemmellaro

CATANIA – La polizia di Catania ha effettuato dei controlli in due esercizi di ristorazione di via Gemmellaro riscontrando alcune irregolarità. In un locale è stata rilevata la mancanza di indicazione degli ingredienti nel menù sottoposto ai clienti, per il titolare è scattata una sanzione di 2 mila euro. Nel secondo locale, i poliziotti hanno denunciato il gestore per commercio di sostanze alimentari nocive, dal momento che è stato accertato l’utilizzo della buccia di lime, trattata con sostanza chimica fungicida, nella preparazione dei cocktail. Sono stati posti sotto sequestro 4,5 chili di agrumi.