CATANIA – Un 52enne serbo, proveniente da Belgrado, è stato arrestato dalla polizia a Catania. Era ricercato per aver utilizzato carte di credito clonate. L’uomo è stato fermato all’arrivo in aeroporto e sottoposto ai consueti controlli eseguiti dalla polizia di frontiera che ha avuto modo di accertare come lo straniero fosse ricercato dalla Procura presso il Tribunale di Milano e da quest’ultimo condannato a un anno di reclusione. Il 52enne è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.