Il pusher catanese fugge sui tetti e lancia la droga

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Durante un’operazione di controllo nel quartiere San Giovanni Galermo, i militari si sono posizionati con una squadra all’esterno della palazzina sospetta, nei pressi dei portici, mentre una seconda squadra ha sorvegliato il parcheggio dietro alle abitazioni. I carabinieri sono intervenuti quando hanno visto il 33enne che consegnava la droga e intascava dei soldi. Il 33enne, vistosi scoperto, è riuscito a imboccare la rampa delle scale condominiali per poi scappare saltando sui tetti delle palazzine, tutte vicine tra loro, fino a quando è tornato in strada, nella zona parcheggi, dove erano appostati altri carabinieri. Ha nascosto una busta a ridosso di un muretto dietro a un autocarro, ma è stato bloccato dalla seconda squadra, che ha anche recuperato il sacchetto con 23 dosi di marijuana, del peso di circa 30 grammi.