CATANIA – La polizia di Catania ha trovato 45 munizioni da guerra detenute illegalmente da un 17enne nella sua abitazione del quartiere San Cristoforo. Durante la perquisizione domiciliare, ad aprire la porta di casa sono stati il minorenne e la madre. Le munizioni da guerra, calibro 7,62, erano in un sacchetto nascosto in un soppalco. Il giovane, con un precedente specifico, si è assunto la responsabilità di quanto trovato e ha riferito ai poliziotti di aver trovato le munizioni in un locale diroccato, vicino casa. Il 17enne è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.