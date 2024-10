Fuori strada camion carico di fichi d’India

MINEO (CATANIA) – I vigili del fuoco di Palagonia sono intervenuti stamattina, poco dopo le 12.30, per un incidente stradale autonomo a Mineo, sulla strada statale 417. L’incidente ha riguardato un camion che trasportava fichi d’India. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, ed è uscito fuori strada finendo la sua corsa nelle campagne circostanti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi e prestato soccorso al conducente che è stato trasportato in ospedale con l’elicottero del 118. Sul posto i carabinieri e personale dell’Anas.