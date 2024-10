E’ in pericolo di vita: da Catania a Roma per salvare il bimbo

CATANIA – Stamattina la prefettura di Catania ha coordinato il trasporto sanitario urgente di un bambino in imminente pericolo di vita dal Garibaldi all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo, affetto da grave patologia congenita, per le sue complesse condizioni di salute necessitava di urgenti cure specialistiche nella capitale, ma non poteva essere trasportato con voli civili. L’aeronautica militare ha messo a disposizione un proprio aereo e ha organizzato il volo, il piccolo paziente è stato trasportato in poche ore. “Desideriamo ringraziare – ha detto prefetto Maria Carmela Librizzi – l’aeronautica militare per la consueta celerità ed efficienza con cui ha organizzato il volo. Siamo inoltre profondamente grati ai medici e agli operatori sanitari che hanno garantito le cure necessarie al piccolo paziente”.