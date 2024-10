Catania e i misteri di Trantino

Continua l’attività di uomo-spot del sindaco di Catania. Stavolta Enrico Trantino sulla sua pagina Facebook si cimenta in un video per pubblicizzare i misteri della città, ovvero quelle parti nascoste che gli stessi catanesi non conoscono, a cominciare dall’anfiteatro romano di piazza Stesicoro con la sua leggenda della scolaresca smarrita. L’enorme sito archeologico proprio nell’ultimo fine settimana è stato aperto anche di sera per le visite organizzate da Le vie dei tesori, purtroppo non sempre con guide all’altezza.