Dritti alla Meta

La Meta Catania approda all’elite round della Champions League di futsal. I campioni d’Italia vivono una sera memorabile al PalaCatania aggiudicandosi la sfida decisiva con il Kauno Zalgiris per 6-2.

Giunti appaiati ai lituani al primo posto del girone 8 del main round ma penalizzati dalla peggiore differenza reti, i catanesi avevano a disposizione un solo risultato per approdare tra le top 16 d’Europa.

La vittoria che serviva è arrivata con una prova di alto livello. Trascinata da un pubblico folto e caloroso, la formazione rossazzurra è partita bene portandosi sul 2-0 con Podda e Arillo e poi sul 3-1 ancora con Podda. Chiuso il primo tempo sul 3-2, la Meta, forte di una difesa impeccabile, ha dilagato nella ripresa con le reti di Turmena e Dian Luka (2).

La società del presidente Musumeci può così fare festa e prepararsi all’elite round, in programma dal 26 novembre all’1 dicembre. Il sorteggio è previsto il 31 ottobre, quando verranno definiti i quattro gironi che danno il pass per la final four di inizio maggio.