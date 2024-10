CATANIA – Arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un pusher 42enne residente a Gravina di Catania, pregiudicato, che aveva avviato un florido commercio di droga in via Capo Passero, dove a bordo di un motociclo, serviva i suoi clienti. Gli investigatori lo hanno visto arrivare in sella al suo scooter, un Honda SH350, e poi scendere e fermarsi accanto al mezzo, guardandosi intorno con fare circospetto.

Avendo compreso che il pusher si era rifornito ed era pronto per effettuare una consegna, i carabinieri lo hanno immediatamente bloccato e perquisito, trovando nel casco, che lui aveva poggiato sulla sella del motorino, 37 dosi di cocaina e crack e 43 dosi di cocaina. Inoltre nelle tasche dei pantaloni del pregiudicato, i militari hanno scovato una radio ricetrasmittente walkie talkie perfettamente funzionante, e 35 euro. Droga, denaro e la radio ricetrasmittente sono stati sequestrati, mentre il pusher è stato arrestato e condotto in carcere.