Con coltelli e mannaia minaccia i vicini di casa

CATANIA – Sono stati momenti concitati quelli vissuti dai carabinieri di Catania che, al culmine della furiosa reazione di un 48enne di origini colombiane, residente a Catania, sono riusciti ad arrestarlo per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 19 una segnalazione al 112 informava i carabinieri che un uomo armato di coltello era intento a minacciare i condomini di una palazzina nel centro storico. Sul posto è stato trovato l’uomo, molto alto, che impugnava due grossi coltelli e che, alla vista dei militari,

ha cominciato a urlare e minacciare di usarli contro di loro. A quel punto i militari hanno fatto evacuare gli abitanti dello stabile e poi hanno chiesto rinforzi. Nel frattempo, il 48enne si è chiuso in casa, dove ha cominciato a distruggere ogni cosa, lanciando anche oggetti dalle finestre dopo averne infranto i vetri e colpendo più volte anche la porta d’ingresso dell’abitazione. Appena si è calmato i militari sono intervenuti, sorprendendolo in cucina dove, sul tavolo, aveva appoggiato 3 coltelli con lame lunghe 30 centimetri, una mannaia da macellaio, un martello e una catena di ferro. Messo in sicurezza, l’uomo è stato prima visitato dal personale del 118, quindi arrestato e portato in carcere.