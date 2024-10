Cocaina e marijuana nel fanale dell’auto

RANDAZZO (CATANIA) – E’ stata beccata mentre viaggiava in auto una 31enne di Maniace, già nota alle forze dell’ordine, che è stata denunciata dai carabinieri di Randazzo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La 31enne è incappata nel controllo stradale dei carabinieri in contrada Calderara, al confine tra la frazione di Passopisciaro e Randazzo. Al volante della sua Ford Fiesta, lungo la strada statale 120 dell’Etna e delle Madonie, in direzione di Castiglione di Sicilia, avendo notato la pattuglia di militari, per evitare un possibile controllo, ha preferito imbattersi in un’azzardata manovra che, ovviamente, non ha fatto altro che indurre i carabinieri a intimarle l’alt. Perquisita la macchina, nella parte retrostante del fanale posteriore all’interno del vano bagagli, nascosto dietro la moquette, sono state trovate 4 dosi di cocaina e 3 di marijuana, mentre, nel portafogli della conducente, c’erano circa 150 euro.