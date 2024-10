Bloccati sul suv rubato nel centro storico catanese

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato due adraniti pregiudicati di 44 e 38 anni per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. La gazzella li ha intercettati a bordo di un suv in corso Sicilia e li ha poi fermati per un controllo in via Santa Maria di Betlem. Già da una prima ispezione, i militari si sono insospettiti, perché l’auto era priva della chiave di avvio nonostante il motore fosse acceso. L’accertamento in banca dati ha evidenziato che l’auto era stata rubata a una 36enne catanese che ne aveva denunciato il furto dieci giorni prima. Nella tasca dei pantaloni di uno dei due fermati è stato trovato un coltello a serramanico multiuso, con una lama lavorata artigianalmente a forma di chiave, usata per mettere in modo i veicoli rubati. Nel vano porta oggetti dell’auto, i carabinieri hanno recuperato 5 cilindretti di accensione di altre auto, una chiave cosiddetta ‘adulterina’, perché può aprire vari tipi di serrature, e un cacciavite.