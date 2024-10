Campionario di droga nello zaino del ventenne

CATANIA – I poliziotti catanesi hanno fermato per un controllo un ventenne pregiudicato in scooter in via Orto dei limoni, nel quartiere Borgo. Dopo un tentativo di fuga, il ragazzo è stato bloccato e perquisito. Nello zaino gli è stato trovato un vero e proprio ‘campionario’ di droga: 300 grammi di marijuana, 26 di cocaina e 10 di hashish. Inoltre, c’erano anche 2.155 euro in banconote di vario taglio. In casa del giovane dove sono stati sequestrati altri 3 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento. Il ventenne è stato posto agli arresti domiciliari.