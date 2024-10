PALERMO – Due agenti a bordo di una volante hanno intercettato due ladri su un’auto rubata, una Fiat 500, e l’hanno inseguita. In corso dei Mille le due vetture sono finite contro un palo e alcune auto in sosta. La volante ha cappottato, mentre i due ladri sono riusciti a scendere dall’auto e fuggire. Gli agenti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, per loro la prognosi è di sei giorni. Indagini sono in corso.