Anziano rapinato nel parco catanese

CATANIA – Hanno preso di mira un anziano catanese per derubarlo all’interno di un parco cittadino. I ladri, però, non hanno avuto vita facile perché sono stati immediatamente fermati dalla polizia. Entrambi catanesi, i due uomini di 49 e 56 anni, sono stati arrestati. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti sono stati i movimenti particolarmente sospetti dei ladri che, guardandosi intorno, cercavano di raggiungere velocemente l’uscita del parco.

I due, però, non hanno fatto in tempo a fuggire perché sono stati bloccati dagli agenti che hanno provveduto a identificarli e a controllarli, scorgendo, nel frattempo, l’anziano che, pochi istanti prima, era stato rapinato. I ladri senza scrupoli lo avevano individuato e, dopo aver provato ad immobilizzarlo, lo avevano derubato del cellulare, di un pacchetto di sigarette, di monete e banconote per una somma complessiva di 65 euro. Quanto sottratto alla vittima è stato ritrovato durante la perquisizione dei due catanesi. Le ulteriori verifiche hanno rivelato che il 49enne risulta destinatario di un ordine di carcerazione. Entrambi sono finiti in carcere.