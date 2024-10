Non solo sporcizia: nel bar etneo fucile e droga

MANIACE (CATANIA) – Controllando un bar a Maniace in corso Fondaco, di proprietà di un 54enne pregiudicato, i carabinieri hanno subito notato le carenze igieniche del locale. Ma mentre ispezionavano un vano deposito si sono accorti anche di una busta di plastica nera per rifiuti, appoggiata dietro la porta di quello sgabuzzino: all’interno non c’era immondizia, bensì un fucile sovrapposto calibro 12 a canne mozze, caricato con 2 munizioni a pallini, con matricola cancellata mediante punzonatura. L’insolito ritrovamento ha indotto i militari a perquisire tutta la struttura palmo a palmo e in una borsa appoggiata su un mobile nello stesso magazzino sono state scovate altre 3 cartucce calibro 12 a munizionamento spezzato (pallini).

All’esterno del bar, invece, dentro una busta simile a quella adoperata per nascondere il fucile sono saltati fuori 100 grammi di marijuana. A quel punto i carabinieri hanno chiesto i rinforzi del Nucleo cinofili di Nicolosi, che nel giro di poco li ha raggiunti con il cane antidroga King. A casa del proprietario 54enne, situata poco distante, nel garage c’era altra marijuana nascosta in un barattolo di vetro, mentre, su di uno scaffale gli investigatori hanno recuperato 9 cartucce per pistola calibro 9×34 e una per pistola calibro 38. L’uomo ha cercato di giustificare la presenza di droga e armi raccontando che il fucile lo aveva trovato due giorni prima in un boschetto, durante una passeggiata col suo cane, mentre la droga nascosta nel sacchetto dei rifiuti non era la sua. Ovviamente a nulla sono valse le sue scuse: è stato arrestato.