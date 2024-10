ALTAVILLA MILICIA (PALERMO) – Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta ad Altavilla Milicia dalla polizia, che ha arrestato un 46enne, ora accusato di coltivazione di marijuana. La piantagione era in un terreno chiuso da un cancello le cui chiavi sono state trovate in possesso dell’uomo. I poliziotti hanno inoltre scoperto che l’uomo custodiva in una villa poco distante il materiale che gli serviva per curare le piante. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la presentazione alla polizia giudiziaria.