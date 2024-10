CATANIA – Nove medici anestesisti sono stati assunti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico ‘G.Rodolico – San Marco’ di Catania con l’obiettivo di potenziare gli organici delle Unità Operative Complesse di Anestesia e Rianimazione del Policlinico e dell’ospedale San Marco. Sono medici specializzandi al terzo o quarto anno della scuola di specializzazione. Quattro professionisti sono già impegnati nel blocco operatorio del presidio ‘Rodolico’, di cui è responsabile Carmelo Calvagna. Altri 4 nell’Unità del Policlinico diretta da Ettore Panascia e un altro nell’ospedale San Marco, nell’Unità diretta da Paolo Murabito. I nuovi medici si aggiungono ai sei già inseriti dal gennaio scorso mentre altre selezioni sono in corso per la dirigenza medica in diverse discipline.