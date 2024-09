Vuole rubargli l’e-bike: lo prende a calci e pugni

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Agenti del commissariato di polizia di Barcellona Pozzo di Gotto e della locale compagnia dei carabinieri hanno arrestato un trentenne di origini tunisine, colto in flagranza per tentata rapina, lesioni aggravate e violenza a pubblico ufficiale. In particolare, nei pressi di piazza Alfano l’arrestato si è reso protagonista di una violenta aggressione ai danni di un connazionale, con lo scopo di impossessarsi della e-bike del malcapitato. Quest’ultimo si è opposto alla richiesta di consegnare la sua bicicletta elettrica e per tutta risposta è stato aggredito con calci, pugni ed una bottiglia infranta. Le forze dell’ordine lo hanno poi arrestato.