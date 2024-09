Vuole domare le fiamme ma muore intossicato

RAMACCA (CATANIA) – Un uomo di 62 anni è morto questa mattina, intorno alle 6, a Ramacca a causa di un incendio scoppiato in una palazzina di tre piani di via Cola di Rienzo. Proprio all’interno dell’appartamento sito al terzo piano, forse disabitato, sarebbe divampato il rogo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’uomo che abitava di fronte con la famiglia, sarebbe morto intossicato a causa del fumo denso sprigionato dalle fiamme, pare, nel tentativo di spegnerle. Alla base dell’incendio sembra ci sia stato un corto circuito innescato da un elettrodomestico. Un’altra persona è rimasta leggermente intossicata ma grazie all’intervento sul posto del 118 è stata soccorsa e non è stato necessario il ricovero in ospedale. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia per spegnere il rogo.