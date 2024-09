VITTORIA – Un minorenne di Vittoria, trovato in possesso di 3,8 chili di hashish, è stato denunciato dalla polizia. Il giovane è stato notato a bordo di un ciclomotore nella zona di contrada Celle, gli agenti lo hanno fermato e gli hanno trovato addosso 100 grammi di hashish, del denaro e un bilancino di precisione. Le ricerche sono state poi estese alla casa dove sono stati trovati 36 panetti di hashish per un totale di tre chili e ottocento grammi. È stata trovata anche una modesta quantità di cocaina e marjuana e circa 10.000 euro in contanti.