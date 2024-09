Beccato mentre imbratta i treni con la vernice

CATANIA – La polizia ferroviaria di Catania ha denunciato un quarantenne, originario della provincia di Siracusa, per aver deturpato un treno regionale con un scritta realizzata con della vernice gialla. Il capotreno di un treno in servizio tra Catania e Siracusa, una volta giunto a destinazione, si è accorto che un vagone del convoglio era stato imbrattato con della vernice, pertanto ha sporto denuncia alla polizia ferroviaria. Dalle indagini si è risaliti al presunto autore del graffitaggio, ossia un uomo che, il giorno precedente, secondo alcuni operai sul posto si era impossessato di una latta di vernice gialla e di un rullo impiegati per i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale all’interno della stazione centrale. Il quarantenne è lo stesso soggetto che la settimana prima era stato denunciato, sempre dalla polfer di Catania, per aver imbrattato un pilastro della stazione centrale etnea con una scritta realizzata con un pennarello; in quella circostanza gli agenti gli avevano sequestrato 65 matite colorate e 3 pastelli a cera.