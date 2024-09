Toscano: “Siamo stati forti mentalmente”

Domenico Toscano è visibilmente soddisfatto. Ai microfoni di Telecolor, nel post gara dopo la vittoria sul campo della Juventus Next Gen, spiega: “Siamo solo all’inizio, possiamo crescere. Abbiamo avuto l’approccio che volevo, è l’aspetto che mi ha colpito di più. Abbiamo sfidato un avversario forte che tra qualche mese acquisirà maggiore consapevolezza, siamo stati forti mentalmente. Sono particolarmente felice per i ragazzi come Inglese e Quaini che sono entrati e hanno segnato. Ma anche gli altri subentranti hanno fatto bene. Tutti sono dentro al progetto”.

“Arbitraggio? La partita non è stata cattiva – ha aggiunto l’allenatore del Catania (foto Catania Fc Facebook) – ma ci sono stati tanti cartellini. Dopo il gol annullato e altre decisioni la temperatura è salita. Vivo la gara intensamente, devo migliorare sotto questo aspetto. In difesa abbiamo concesso poco anche se sul gol potevamo fare meglio sulla prima palla. Possiamo ancora migliorare. L’espulsione di Ierardi è stata un’ingenuità, il ragazzo ha capito. Di Tacchio? Il problema è al flessore, si sottoporrà ad accertamenti e capiremo meglio”.