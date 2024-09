C’è arancione e arancione

La protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. In tutte le province siciliane è previsto un livello d’allerta classificato come arancione (preallerta). A Palermo è prevista una temperatura massima percepita intorno ai 37 gradi. Tutto questo mentre al Nord domani c’è un altro tipo di allerta arancione, quella per rischio temporali su buona parte di Toscana, Emilia-Romagna Liguria, Veneto e Lombardia e su tutto il Friuli Venezia Giulia. Previsti anche grandinate e forti raffiche di vento.