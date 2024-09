‘Siamo qui per le pulizie’: e le rubano 20.000 euro

SCIACCA (AGRIGENTO) – Fanno credere a una pensionata di essere delle addette alle pulizie, la convincono a farsi aprire la porta di casa e in pochi minuti la derubano di denaro e preziosi. Ammontare della refurtiva: almeno ventimila euro. È successo a Sciacca, dove i familiari dell’anziana hanno sporto denuncia ai carabinieri. Tre i protagonisti del raggiro, due donne e un uomo. Quest’ultimo aspettava in auto di fronte all’appartamento. Mentre una delle malviventi intratteneva la padrona di casa chiacchierando con lei, l’altra è entrata nella camera da letto dove, dopo avere messo a soqquadro cassetti e armadi, sarebbe riuscita a trovare gioielli e banconote. Il tutto si è svolto in pochi minuti. Troppo tardi l’anziana si è accorta del raggiro, informando i figli.