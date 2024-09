Fermato a Catania il meccanico volante

CATANIA – Si era dato alle riparazioni di automobili direttamente in strada, senza alcuna autorizzazione. Un senegalese di 56 anni è stato beccato dalla polizia mentre stava per intervenire su una macchina parcheggiata in strada. Gli agenti si sono mossi dopo diverse segnalazioni dei residenti della zona compresa tra le vie Di Prima e Sada. I poliziotti hanno individuato l’uomo che, pur essendo sprovvisto degli strumenti da lavoro, aveva a disposizione un’auto lasciata in sosta dal proprietario nel parcheggio pubblico, priva di copertura assicurativa.