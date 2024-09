Shock in Sicilia: c’è LeBron James

In molti non ci credevano, ma era proprio lui. LeBron James, il più forte giocatore di basket degli ultimi vent’anni (per qualcuno anche il più grande di tutti i tempi), è stato avvistato in Sicilia fra Palermo e Trapani. Il cestista statunitense dopo la vittoria dell’oro olimpico (è stato eletto miglior giocatore del torneo) si è concesso una vacanza con la moglie nella zona occidentale dell’Isola, documentando la visita con alcuni post su Instagram. Per esempio quello in un ristorante stellato di Palermo, il Gagini, o tra le saline di Trapani, definite “celestiali”, raggiunte con il suo yacht Alchemy. “The king”, così lo chiamano tutti”, è anche passato dal Museo del sale.

James a 39 anni si appresta a disputare la sua ventiduesima stagione nella Nba, il campionato professionistico americano che negli ultimi anni lo ha visto scendere in campo (e vincere un titolo) con i Los Angeles Lakers. “Il prescelto” (altro soprannome) non è nuovo alle vacanze in Italia: più di una volta infatti si è intrattenuto nelle zone più belle della Campania, sempre con il suo yacht.