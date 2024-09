GELA – Francesca Ferrigno, di 64 anni, è stata uccisa questa sera a coltellate nella sua abitazione a Gela, in provincia di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata assassinata dal figlio, Filippo Tinnirello, 43 anni, che si è costituito. I carabinieri lo hanno subito portato in caserma per ricostruire quanto accaduto. Alla base del delitto ci sarebbe un litigio scaturito dall’ennesima richiesta di denaro del figlio alla madre.