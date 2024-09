‘Patto tra sindaco e mafia’: Naso ai domiciliari

CATANIA – Il tribunale del riesame di Catania ha accolto il ricorso presentato dalla Procura e disposto gli arresti domiciliari nei confronti di cinque indagati nell’operazione Athena per scambio elettorale politico-mafioso, reato che sarebbe stato commesso durante le elezioni comunali del 2022 a Paternò. Destinatari del provvedimento sono il sindaco Antonino Naso, un ex consigliere comunale ed ex assessore, Pietro Cirino, e un assessore all’allora in carica e poi dimessosi, Salvatore Comis. Gli altri due indagati sono presunti esponenti del clan Morabito-Benvegna legato alla ‘famiglia’ Laudani di Catania: Vincenzo Morabito e Natale Benvenga.

Secondo il riesame “risulta ricostruibile in via induttiva e con la consistenza dei gravi indizi il raggiungimento di un patto illecito fra il sindaco Naso e, tramite il Cirino, la consorteria dei Morabito-Benvegna”. L’accordo, ricostruisce il tribunale, prevedeva “un sostegno elettorale” in cambio dell’interessamento del Naso per “l’assunzione di congiunti mafiosi locali” e di “destinare a Comis un assessorato di interesse economico”. L’inchiesta Athena si basa su indagini dei carabinieri della compagnia di Paternò e ha fatto emergere gli interessi del clan Morabito sulle aste giudiziarie di immobili nelle province di Catania e Siracusa. Per 49 degli indagati la Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio.