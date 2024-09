“Ponte pericoloso nella zona industriale di Catania”

CATANIA – “Continua a essere un indecoroso spettacolo il ponte nell’VIII Strada della zona industriale di Catania”, afferma il segretario provinciale dell’Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo. Da tempo ormai l’Ugl Catania denuncia la situazione di forte criticità e le condizioni precarie del ponte. “Dai tanti lavoratori e residenti che ogni giorno attraversano il ponte nel tragitto casa-lavoro riceviamo quotidianamente segnalazioni riguardo alla pericolosità statica del ponte e del suo stato di abbandono e degrado”, dichiara Mazzeo. Inoltre l’Ugl etnea da anni denuncia il grave stato di abbandono e deterioramento in cui si trova il manufatto, su cui transitano quotidianamente numerosi veicoli, mezzi pesanti, automobili e mezzi a due ruote.

A tutto ciò “si aggiunge il vergognoso spettacolo dei rifiuti abbandonati sotto il ponte che danno una pessima immagine della nostra zona industriale”, aggiunge Mazzeo. “Come Ugl Catania pensiamo che il ponte nell’VIII strada della zona industriale debba essere abbattuto in modo tale da rimuovere il pericolo per i tanti lavoratori che ogni giorno lo attraversano e al suo posto si potrebbe costruire una grande rotonda che possa migliorare la viabilità e la sicurezza stradale – conclude Mazzeo -. Chiediamo al sindaco Enrico Trantino un incontro e magari un sopralluogo congiunto per avviare una seria riflessione riguardo alle condizioni del manufatto, per visionare insieme rischi e pericoli e valutare interventi di manutenzione o l’idea dell’abbattimento che ormai risultano essere non più rinviabili”.

