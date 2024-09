In riferimento alla notizia apparsa sul nostro sito relativa al volo Ryanair Cagliari-Palermo rimasto bloccato in Sardegna per una notte il 5 settembre scorso, riceviamo e pubblichiamo la nota ufficiale inviataci dalla compagnia. “Questo volo da Cagliari a Palermo (5 settembre) è stato ritardato e successivamente cancellato a causa delle avverse condizioni meteorologiche all’aeroporto di Cagliari. I passeggeri interessati sono stati avvisati tramite e-mail e notifiche Push e informati sulle opzioni per spostare il volo gratuitamente o ricevere un rimborso completo. Nonostante gli sforzi di Ryanair per organizzare una sistemazione per i passeggeri, la disponibilità era limitata nella zona, perciò è stato comunicato ai passeggeri che avrebbero potuto organizzarsi autonomamente per la sistemazione e richiedere il rimborso delle spese effettuate su Ryanair.com. Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente causato a seguito di questa cancellazione dovuta ad avverse condizioni meteorologiche, che erano al di fuori del controllo di Ryanair”.