Evade e i poliziotti lo riconoscono: scatta folle inseguimento

CATANIA – È stato riconosciuto dai poliziotti catanesi in piazza Duca di Genova in sella allo scooter, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Alla vista degli agenti il 59enne non solo non si è fermato all’alt, ma è fuggito a tutta velocità, sfrecciando per le vie cittadine. Durante la folle corsa, il 59enne circolava senza casco. I poliziotti non l’hanno mollato un attimo e tutte le fasi dell’inseguimento sono state riprese dai sistemi di bordo della volante.



Il 59enne ha rivolto più volte gesti di sfida agli agenti che l’hanno tallonato fino al viale Africa dove l’uomo ha fermato lo scooter per cercare di proseguire la fuga a piedi, ma i poliziotti l’hanno fermato utilizzando il taser. Sotto la sella dello scooter sono state trovate diverse dosi di cocaina e marijuana, pronte per essere spacciate. I controlli sono stati estesi anche all’abitazione dove il 59enne avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari. Lì i poliziotti hanno scovato altre dosi di marijuana e materiale per il confezionamento. Il 59enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.